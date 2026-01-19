На Кубани ожидаются сильный ветер и лавиноопасность

В Краснодарском крае на сохранятся неблагоприятные погодные условия: усиление ветра и лавинная опасность в горных районах. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура воздуха в регионе в ближайшие дни будет на 4–8 градусов ниже климатической нормы, а порывы ветра достигнут 23–28 м/с, что относится к категории опасных явлений. Наиболее сильный ветер прогнозируется на черноморском побережье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сложной остается и обстановка в горах. Из-за продолжающихся осадков и сильного ветра на Красной Поляне высота снежного покрова уже превышает 60 см, значительные массы снега накопились и на склонах в районе олимпийских объектов. В сочетании с ранее выпавшим мокрым снегом это поддерживает высокий риск схода лавин.

Господин Вильфанд призвал спортсменов и туристов строго следовать рекомендациям территориальных подразделений Росгидромета, которые уточняют условия катания и указывают безопасные и закрытые для посещения участки склонов.

Вячеслав Рыжков