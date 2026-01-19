Стармер сказал Трампу, что введение пошлин США будет ошибкой

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сказал президенту США Дональду Трампу, что тот ошибается, угрожая ввести пошлины в отношении восьми европейских стран из-за спора по поводу Гренландии.

Как сообщает The Guardian, 18 января премьер-министр Британии провел телефонные разговоры с президентом США, а также с премьером Дании Метте Фредериксен, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Марком Рютте.

«Во всех своих телефонных разговорах премьер-министр заявил, что безопасность на Крайнем Севере является приоритетом для всех союзников по НАТО в целях защиты евроатлантических интересов»,— написано в сообщении по итогам переговоров. В совместном заявлении государств, против которых с 1 февраля будут введены американские пошлины, указано, что угрозы Дональда Трампа «подрывают трансатлантические отношения».

Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении взять Гренландию под контроль США. Восемь стран ЕС в ответ направили на остров несколько десятков военнослужащих для проведения военных учений. После этого президент заявил, что с 1 февраля на товары из этих стран будут введены пошлины.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пошлины и посланы».