ХК «Сочи» уступил «Ладе»

Хоккейный клуб «Сочи» в Тольятти проиграл местной «Ладе» в матче 44-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 0:4.

В этот раз встречались соседи по турнирной таблице: сочинцы занимали 10-е место, а тольяттинцы — 11-е. На 12-й минуте в составе южан двухминутное удаление заработал Артем Волков. Вскоре хозяева воспользовались численным большинством, когда отличился канадец Райли Савчук.

Вторая шайба «Лады» случилась уже в равных составах на 26-й минуте благодаря Егору Морозову. В одной из следующих атак нападающий «автозаводцев» Иван Савчик довел преимущество своей команды до трех шайб. За пять минут до конца третьего периода Андрей Обидин установил финальный результат. В итоге — «Сочи» со счетом 0:4.

После 44 матчей «Сочи» имеет в активе 34 балла и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова 21 января на своем льду сыграют против «Северстали» из Череповца. Будущий соперник с 63 очками занимает первое место в Западной конференции.

Евгений Леонтьев