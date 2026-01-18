Группа «Ленинград», день рождения Высоцкого и «Trubetskoy»

В Ярославле в период с 19 по 25 января выступят Хор Валаамского монастыря, белорусская рок-группа «Trubetskoy», группа «Ленинград», а также пройдет концерт в честь дня рождения Владимира Высоцкого. На домашней арене ХК «Локомотив» проведет два матча. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров

Концерты

20 января во Дворце молодежи выступит Хор Валаамского монастыря. В программе «Свет Валаама» слушатели познакомятся с уникальным произведением — поэтической летописью Валаамской обители. Произведение писалось на протяжении десятилетий монахами обители. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1,5 тыс. руб.

23 января в клубе «Китайский летчик Джао Да» состоится выступление белорусской рок-группы «Trubetskoy», созданной экс-участниками легендарного «Ляписа Трубецкого» в 2014 году. Лидер коллектива — бывший вокалист «Ляписов» Павел Булатников. Начало в 20:00, стоимость билетов — от 2,4 тыс. руб.

25 января в ДК «Красный Перекоп» пройдет концерт в день рождения Владимира Высоцкого. В программе — известные и редкие песни поэта в исполнении поклонников его творчества. Начало в 17:00, стоимость билетов — 400 руб.

25 января на «Арене-2000» выступит группа «Ленинград». В рамках долгожданного гастрольного тура группа исполнит песни из нового альбома «Синяя богиня», вышедшего в 2024 году, а также исполнит уже полюбившиеся фанатам хиты. Стоимость билета от 6 тыс. руб., начало в 19:00.

25 января в Некрасовской библиотеке состоится концерт «Крещенский вечерок». Исполнители: Владимир Корнилов (тенор), Александр Толстухин (гармонь), Георгий Левкин (фортепиано), вокальный дуэт «Поем для души» (Ю. Добрынина, О. Соловых). Стоимость билетов составит 100 руб., начало в 14:00.

Спектакли

22 января в Волковском театре покажут спектакль «Айвазовский. Три стихии» режиссера Александра Созонова. Постановка в жанре «мультимедийный байопик» рассказывает о судьбе знаменитого русского мариниста Ивана Айвазовского. Художник предстает перед Небесным судом, в процессе которого столкнутся его ангел-хранитель и адвокат дьявола. Зрители проголосуют в конце спектакля и вынесут приговор главному герою. Начало в 18:30, стоимость билетов — от 200 руб.

Спектакль «Айвазовский. Три стихии»

23 января в областном Доме актера состоится документальный спектакль-воспоминание о любви и войне «До свидания, девочки!», посвященный 80-летию Победы. В основу спектакля легли документальные истории о девушках, однополчанках Ильи Рабиновича, родом из Ярославской области. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 600 руб.

Выставки и встречи

24 января в Ярославском музее-заповеднике состоится экскурсия на выставке «Истории людей забытой войны». Куратор выставки Игорь Акимов расскажет о судьбах, письмах, личных вещах и снимках ярославцев, участвовавших в Первой мировой. Входной билет стоит 150 руб., начало — в 14:00.

Последнюю неделю работает выставка «Ярославль: вчера и сегодня» в Музее истории города Ярославля. На ней представлены живописные произведения Заслуженного художника Российской Федерации Сергея Коровина, которые показывают исторические и современные виды города, позволяют проследить изменения архитектурного облика и образа горожанина, присущего каждой эпохе. Стоимость входного билета — 90-180 руб.

Выставка «Ярославль: вчера и сегодня»

Работа выставки «Атмосфера 90-х» в Музее истории города Ярославля продлена до 25 января. В экспозиции представлено более 300 предметов того времени: одежда, упаковка от ходовых товаров, реклама, предметы быта, технические новинки, плакаты с героями фильмов и музыкальными кумирами, косметика, книги и журналы, игрушки. Атмосферу поддерживают кадры, запечатлевшие «в моменте» жизнь ярославцев тех лет. Стоимость билетов — 60-120 руб.

Спорт

На этой неделе ярославский ХК «Локомотив» на своей арене сыграет с нижегородским «Торпедо» 19 января и минским «Динамо» 21 января. Оба матча начнутся в 19:00, билеты на обе игры еще остались.

Кино

В прокат вышел боевик «Завербованный», который рассказывает о работе разведки. Следователь по особо важным делам Следственного департамента МВД России Андрей Романов возглавляет засекреченную межведомственную следственно-оперативную группу для ликвидации угрозы биологического оружия из вражеской лаборатории. Помимо выполнения задания, он жаждет отомстить за смерть отца. Кино с Александром Метелкиным, Иваном Охлобыстиным и Никой Здорик подойдет для любителей триллеров.