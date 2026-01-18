Чемпион не пожалел денег на убийства

В Южный окружной военный суд (ЮОВС) поступило уголовное дело в отношении олимпийского чемпиона по вольной борьбе Сагида Муртазалиева, в свое время возглавлявшего Кизлярский район республики и Пенсионный фонд Дагестана. Его обвиняют в организации убийства высокопоставленного полицейского и покушения на муниципального депутата, а также финансировании терроризма. Сам фигурант скрывается за границей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предварительное слушание по делу Сагида Муртазалиева назначено на 23 января. Оно пройдет в закрытом режиме

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Предварительное слушание по делу Сагида Муртазалиева назначено на 23 января. Оно пройдет в закрытом режиме

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Уголовное дело 51-летнего Сагида Муртазалиева ЮОВС в Ростове-на-Дону рассмотрит в заочном режиме, поскольку обвиняемый еще в 2015 году уехал за границу и находится в международном розыске. Он обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, организации покушения на убийство и финансировании терроризма (ч. 3 ст.33, ст. 317 УК РФ; ч. 3 ст.30, ч. 3 ст. 33, п. п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 2 ст. 205.1 УК РФ), следует из материалов дела (копия имеется у «Ъ»). Предварительное слушание по делу Сагида Муртазалиева назначено на 23 января. Оно пройдет в закрытом режиме.

Сагид Муртазалиев — российский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 2000 года в Сиднее, чемпион мира 1999 года и Европы 2000 года. За спортивные успехи был награжден орденом Почета. С 2010-го по 2015 год возглавлял отделение Пенсионного фонда России по Дагестану.

В сентябре 2015 года бывшего борца заочно арестовали по обвинению в серии тяжких и особо тяжких преступлений. После этого материалы на него были направлены в Интерпол для международного розыска.

Один заочный судебный процесс по делу Сагида Муртазалиева уже состоялся. В декабре 2025 года Ленинский районный суд Махачкалы признал его виновным в особо крупном мошенничестве и превышении должностных полномочий (ч. 4. ст. 159; п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), причем эти преступления были совершены позднее, чем те, за которые спортсмена будут судить сейчас.

В материалах дела, поступившего в Южный окружной военный суд, указано, что в начале 2009 года в Кизлярском районе Дагестана было создано незаконное вооруженное формирование. Целью его участников было отторжение от России ряда республик для создания на территории Северного Кавказа исламского государства.

Сагид Муртазалиев, в то время занимавший пост главы Кизлярского района, по версии следствия, захотел сотрудничать с террористами для достижения своих личных целей и в сентябре 2009 года передал одному из участников формирования 2,7 млн руб.

В 2010-м Сагид Муртазалиев, уже будучи главой республиканского Пенсионного фонда, пообещал передать на нужды незаконного формирования $100 тыс. (3 млн руб. по тогдашнему курсу), если террористы убьют неугодных ему лиц — замначальника отдела по противодействию экстремизму Центра «Э» при МВД по Дагестану Шевкета Куджаева и и. о. замглавы Кизляра Василия Наумочкина.

К взаимодействию с участниками незаконного формирования Сагид Муртазалиев привлек своего знакомого Омара Асадулаева и главу муниципального образования Кизлярский район Андрея Виноградова которые после достижения договоренности о совершении убийств передали деньги террористам.

Подполковник Шевкет Куджаев был убит вечером 3 августа 2010 года. Два боевика подошли к офицеру, который находился около своего гаража рядом с домом, и открыли по нему огонь из автоматического оружия, а затем скрылись на «Ладе Приоре» без госномеров.

Утром 23 августа террористы не менее 30 раз выстрелили в машину Василия Наумочкина. Чиновник получил множество ранений, однако врачам удалось его спасти. Террористы скрылись.

Кристина Федичкина