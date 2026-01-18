«Автодор» предупредил о непогоде на «М-4» в Ростовской области

Федеральное дорожное агентство «Автодор» рекомендовало водителям соблюдать повышенную осторожность на трассе «М-4 Дон» 18 января из-за ожидаемого снегопада в Ростовской области и отдельных участках Краснодарского края.

«Непогода продлится весь день, отдельные участки магистрали могут покрыться снежным накатом. Это существенно увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий»,— говорится в сообщении.

Метеорологи также предупреждают об осадках в виде снега на некоторых отрезках М-4 в Краснодарском крае. Автомобилистам, планирующим поездки по магистрали, следует учитывать меняющиеся погодные условия.

Эксперты напоминают, что снег ухудшает сцепление колес с асфальтом, удлиняет тормозной путь и снижает управляемость машины. В связи с этим водителям советуют заранее выбирать безопасную скорость, увеличивать дистанцию между автомобилями и внимательно контролировать маневры.

Валентина Любашенко