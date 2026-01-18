Ростовская область получила 44 млн рублей президентских грантов в 2025 году

Ростовская область получила более 44 млн руб. по итогам первого в 2025 году конкурса Фонда президентских грантов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Крупнейшее финансирование в размере 19,7 млн руб. досталось Фонду борьбы с онкологическими заболеваниями кишечника. Средства направят на создание института наставничества для врачей-ординаторов Луганской и Донецкой народных республик. Экспертами для 25 молодых специалистов выступят сотрудники ведущих медицинских учреждений России.

В рамках программы две больницы Донецка и Луганска также получат медицинское оборудование экспертного класса.

Значительная часть проектов-победителей сосредоточена на поддержке семей, детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. АНО «Белый Ангел» получит 1,9 млн руб. на социализацию 150 подростков из социальных учреждений. Участники программы смогут найти первое место работы, получить психологическую и юридическую поддержку, а также освоить основы финансовой грамотности.

Среди финансируемых инициатив — проекты по борьбе с природными пожарами в регионе. Миллеровское всероссийское добровольное пожарное общество получит почти 593 тыс. руб. на переоборудование молоковоза в пожарную машину. В Азовском районе за счет грантовых средств создадут добровольные пожарные дружины в трех фермерских хозяйствах и обучат аграриев тушению возгораний на начальной стадии.

Валентина Любашенко