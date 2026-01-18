В Верхнедонском районе возбудили дело о мошенничестве на 400 тысяч рублей

54-летний житель Верхнедонского района Ростовской области стал жертвой телефонных мошенников, которые под видом сотрудников трейдинговой компании похитили с его банковского счета более 400 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, гражданин обратился в дежурную часть отделения полиции с заявлением о краже денежных средств. Как установили сотрудники, потерпевшему позвонил неизвестный, назвавшийся представителем трейдерской фирмы. Злоумышленник убедил потерпевшего выгодно купить акции крупной компании.

Для начала операций аферист посоветовал загрузить специальные мобильные программы для биржевой торговли. Таким образом мошенники получили доступ к телефону заявителя, после чего сумели склонить его к переводу денег на сумму свыше 400 тыс. руб.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления и ареста подозреваемого в совершении преступления.

Валентина Любашенко