Бесценная сентиментальность

В берлинском Доме культур мира прошла церемония вручения наград Европейской киноакадемии. Фавориткой этого конкурса стала норвежская картина режиссера Йоакима Триера «Сентиментальная ценность», выигравшая в шести главных номинациях. Комментирует Андрей Плахов.

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters В «Сентиментальной ценности» режиссера Йоакима Триера (на фото) киноакадемики увидели ценность художественную

Награды европейского кино присуждаются в самый разгар оскаровской кампании. Хотя они не столь престижны, тем не менее расставляют некоторые важные акценты в картине кинематографа минувшего года. В ней, если исключить Голливуд, явно доминирует «Сентиментальная ценность» — драма с элементами комедии, история дисфункциональной семьи маститого кинорежиссера и двух его травмированных дочерей. Она разыграна на хорошо знакомой территории, на площадке, исхоженной Чеховым, Ибсеном, Бергманом, Вуди Алленом и даже Ларсом фон Триером, однофамильцем режиссера-триумфатора.

Переизбыток прямых цитат из великих может показаться чрезмерным, но это компенсируется теплой атмосферой, столь ценимой в холодных скандинавских странах, и великолепным актерским составом. Хочется прежде всего поддержать решение академиков наградить чудесную Ренате Рейнсве за роль молодой театральной актрисы и Стеллана Скарсгарда, с полной самоотдачей сыгравшего ее эгоистичного отца. Хвала Евроакадемии, она смогла разобраться в структуре фильма и понять, что у Скарсгарда главная мужская роль, а вовсе не роль второго плана, как почему-то решили недавно на «Золотом глобусе». Заработала «Сентиментальная ценность» также награды за музыку и сценарий; ну и больших сомнений, кто победит в номинации «Лучший фильм», тоже ни у кого не было.

Основными конкурентами картины Триера стали испанский «Сират» Оливера Лаше, немецкий «Звук падения» Маши Шилински и «Простая случайность» Джафара Панахи, снятая во франко-иранской копродукции. Фильм Панахи победил на прошлогоднем Каннском фестивале, опередив «Сентиментальную ценность», но теперь должен был подвинуться. Все же к европейскому кино он имеет косвенное отношение, а последние события в Иране по открытому драматизму явно превзошли заложенную в картине осторожную метафору. Это почувствовал и сам Панахи, выступив с осуждением иранских властей и со словами поддержки в адрес протестующих.

В целом призы Евроакадемии соприкоснулись с политикой только по касательной. В главную номинацию «Лучший фильм» вошли «Песни медленно горящей земли» украинки Ольги Журбы и «Голос Хинд Раджаб» уроженки Туниса Каусер Бен Хании о девочке, погибшей в Газе, однако ни одна из картин наградами отмечена не была. Изощренно артхаусный «Звук падения» получил премию за костюмы, фантазийная «Бугония» Йоргоса Лантимоса — за грим и прически. А энергичный и провокативный «Сират» — целых пять наград: за работу оператора, художника, а также за кастинг, звук и монтаж.

Бьющий по нервам «Сират» — гипнотический аттракцион-трип с пиротехникой, одуряющей техно-музыкой, отсылками к Корану и особенным вайбом — не мог оставить равнодушными киноакадемиков. Но все же они предпочли наградить картину за технические достижения, а по части художественности поощрили более близкую их возрастным вкусам «Сентиментальную ценность».

Меланхолия, мягкий юмор и бесценная сентиментальность работают безотказно. Это пост-Бергман в куда более демократическом изводе; связь с истоками традиции была хорошо проиллюстрирована на церемонии награждением за выдающийся вклад в мировое кино Лив Ульман — иконы бергмановского кинематографа. Такого кинематографа, ребром ставящего неудобные вопросы человеческой экзистенции, больше не будет, но отголоски этих вопросов по-прежнему слышны.

Европейская академия не ограничилась сферой игрового кино. Лучшим анимационным фильмом признан французский «Арко» (режиссер Уго Бьенвеню), а лучшим документальным — «Фиуме или смерть!» хорвата Игоря Безиновича. Он реконструирует историю военного демарша Габриэле д’Аннунцио — графа, поэта, военного летчика, итальянского националиста и на склоне жизни фашиста, захватившего спорный город и провозгласившего себя регентом «Республики Фиуме». Так ли курьезен этот полузабытый момент истории? И хорошо ли, что почти забыт? Ведь фашизм и его производные в мире никуда не делись. Фильм напоминает о горьких уроках, которые человечество никак не может усвоить.