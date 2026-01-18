В акватории порта Новороссийск 19 января пройдут учения ВМБ

В акватории морского порта Новороссийск 19 января 2026 года запланировано проведение учений с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы, пишет МЦУ города-героя. Как следует из информации НВМБ, мероприятия пройдут в два временных интервала — с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В ходе учений планируется отработка практических действий по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Предусмотрено выполнение практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани. На период проведения стрельб в акватории вводятся ограничения: запрещается плавание всех видов маломерных судов и плавсредств, включая прогулочные и спортивные суда, надувные средства, гидроциклы, сапборды и аналогичное оборудование. Также не допускается проведение подводных работ и водолазных спусков, в том числе с берега, уточнили в МЦУ города-героя.

В ночь с 17 на 18 января были перехвачены и уничтожены 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над рядом регионов России, включая акваторию Азовского моря. В связи с продолжающимися инцидентами в Краснодарском крае действуют дополнительные меры информационной безопасности. В регионе введен запрет на фото- и видеосъемку и распространение сведений о применении беспилотников, работе систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также о военных объектах и критически важной инфраструктуре. Контроль за соблюдением ограничений осуществляют профильные ведомства, за нарушения предусмотрена административная ответственность.

Мария Удовик