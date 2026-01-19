Малый бизнес завершил год на подъеме

Деловые настроения малого бизнеса в конце года поддержало снижение ключевой ставки — оно стимулировало некоторый рост инвестактивности, следует из данных ПСБ, «Опоры России» и аналитического центра НАФИ. Рассчитываемый ими индекс деловой активности RSBI составил в декабре 54,5 пункта после 54,3 пункта в ноябре. Пока в зоне спада остаются оценки продаж: заметно поддержать сбыт не смог даже сезонный рост спроса. С учетом же усиления фискальной нагрузки дальнейшее улучшение фактической ситуации и ожиданий предпринимателей гарантированным не выглядит.

Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI в декабре вырос до 54,5 пункта с 54,3 пункта в ноябре. Значения выше отметки 50 пунктов, напомним, означают расширение активности, ниже — ее сжатие. Таким образом, показатель продолжает восстанавливаться после сентябрьского спада: тогда настроения МСП заметно ухудшились (см. “Ъ” от 21 октября 2025 года) на фоне обсуждения жесткого варианта налоговых изменений. Хотя в итоге власти пошли на некоторые уступки бизнесу (порог доходов для уплаты НДС будет снижаться поэтапно, см. “Ъ” от 7 ноября 2025 года), ожидаемый рост налоговой нагрузки сказывался на настроениях малого бизнеса в декабре.

В зоне «сдержанного роста» (51,3 пункта после 51,1 пункта) осталась в прошлом месяце кадровая компонента индекса, причем поддержали показатель не планы, а фактическая ситуация. 23% МСП заявили о расширении штата — это на шесть процентных пунктов (п. п.) больше, чем в ноябре. Между тем ожидания бизнеса были менее оптимистичны: сокращение персонала планирует каждый пятый предприниматель — на 7 п. п. больше, чем в ноябре.

На фоне смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России (в декабре на 50 б. п., до 16% годовых) максимальных значений с осени 2024 года достигла компонента инвестиций — показатель составил 59,2 пункта после 59 пунктов в ноябре. Доля МСП, планирующих расширять вложения, выросла на 5 п. п., до 35%.

Компонента кредитов в декабре несколько замедлила рост: показатель оценивался в 59,1 пункта после 61 пункта в ноябре. Причина — снижение доли одобренных займов.

Доля МСП, не получивших кредит, увеличилась на 3 п. п., до 11%. Это, полагают аналитики, могло спровоцировать и рост доли предпринимателей, не уверенных в одобрении кредита.

Замедление падения третий месяц подряд показывает компонента продаж — 48,8 пункта в декабре после 48,4 пункта в ноябре. Впрочем, несмотря на традиционно высокий спрос, в ноябре-декабре показатель оставался в области спада. Доля МСП, заявивших о росте выручки, составила 28% (на 1 п. п. больше ноябрьского показателя). 31% предпринимателей прогнозирует рост выручки, 29% — сокращение продаж.

«Предприниматели пока сохраняют осторожность на фоне консервативного подхода ЦБ к смягчению ДКП и налоговых изменений. В связи с этим в начале 2026 года мы скорее будем наблюдать сдержанный рост предпринимательской активности с фокусом бизнеса на устойчивость»,? отмечает старший вице-президент, заместитель главы блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Кирилл Тихонов.

Из разбивки по размерам бизнеса следует, что снижение индекса RSBI наблюдалось только в малых компаниях (на 0,7 п. п.), при этом показатель остается в зоне уверенного роста и оценивается в 58,7 пункта. По отраслям наибольшее снижение в декабре продемонстрировал индекс RSBI в торговле: на 2,4 п. п., до 52,1 пункта. Сокращение показателя объясняется ухудшением ситуации со сбытом и кредитованием.

Кристина Боровикова