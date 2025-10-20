Малый бизнес впал в осеннюю хандру

Впервые с декабря 2022 года индекс RSBI, которым измеряется уровень деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), ушел в область спада, опустившись ниже 50 пунктов. Все больше компаний ожидают падения выручки, выросла и доля тех, кому отказывают в кредитах. Не спешат предприниматели и вкладываться в расширение бизнеса, а также нанимать новых сотрудников. Такой прагматичный подход обусловлен действием высокой ставки и продолжающимся охлаждением экономики.

Деловая активность МСП перешла к снижению: измеряющий ее индекс RSBI (его рассчитывают ПСБ, «Опора России» и Аналитический центр НАФИ) в сентябре 2025 года составил 49,6 пункта, впервые с декабря 2022 года зафиксировав спад (границей считается отметка в 50 пунктов, весь последний год показатель постепенно приближался к ней, но все же держался в зоне роста). В августе, напомним, значения индекса были равны 50,4 пункта, в июле — «пограничным» 50 (см. “Ъ” от 19 сентября).

В зоне спада остаются две компоненты индекса: продажи (41) и кадры (49,6). Причем продажи продемонстрировали минимальные значения с начала 2023 года: повлияла усугубляющаяся ситуация со сбытом и ухудшение настроений МСП (29% компаний ожидают падения выручки, что на 3% больше, чем месяцем ранее; роста — 23%, что на 2% меньше). Сложным остается и фактическое положение компаний: на сокращение выручки жалуются 43% респондентов, тогда как о нормализации ситуации говорят лишь 13%.

Кадровая же активность, несмотря на продолжающийся спад, показала положительную динамику, поднявшись на 0,5 пункта (в августе показатель был равен 49,1). До 8% (на два процентных пункта, п. п.) упала доля компаний, планирующих сокращение штата. Фактический же наем персонала продолжает снижаться: если сокращения наблюдались в 21% опрошенных компаний, то наем — вдвое реже. Рост «разборчивости» МСП в кадрах в условиях охлаждения экономики подтверждает и увеличение количества времени, уходящего на закрытие вакансий: меньше двух недель на это теперь тратят лишь 9% из тех, кто находится в активном поиске (годом ранее — 29%).

Две другие компоненты — оценивающая кредитование (56,7 пункта) и инвестиции (52,8) — остаются в зоне роста, однако их значения по сравнению с августом стали ниже, опустившись с 59 и 53 соответственно. В случае с кредитами сказался рост отказов в предоставлении финансирования: получить заем не смогли 9% опрошенных, что на 4 п. п. больше, чем месяцем ранее. Доля же одобренных заявок сократилась на целых 17 п. п. — до 51%. При этом на фоне последовательного смягчения ЦБ денежно-кредитной политики на протяжении нескольких месяцев растет доля тех, кто уже имеет кредит: в сентябре она достигла 15% (+2%) и стала наибольшей за последние восемь месяцев. В целом, отмечают авторы исследования, прослеживается тенденция на восстановление спроса МСП на заемное финансирование.

Ослабление же инвестактивности (на минимуме с декабря 2020 года после пяти месяцев последовательного снижения) объясняется прежде всего нежеланием предпринимателей вкладываться в расширение бизнеса в условиях все еще высокой ключевой ставки: о росте вложений говорят лишь 14% (минус 3 п. п.). Ожидания здесь, впрочем, несколько улучшились: доля компаний-пессимистов вернулась к среднегодовому показателю в 7% (–3 п. п.). В сложившихся условиях самым оптимальным вариантом для компаний остается анализ текущей ситуации и возможных рисков, что, по словам вице-президента ПСБ Кирилла Тихонова, поможет им при оптимизации бизнес-процессов.

Полина Попова