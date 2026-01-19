К читателям газеты «Коммерсантъ»

Крещение Господне

19 января Православная Церковь празднует один из самых древних праздников христиан, о котором сообщают все четыре евангелиста. В древности он имел несколько наименований — Крещение (βάπτισμα — погружение в воду), Богоявление (Θεοφάνια, Επιφάνια) или «Праздник Света» (Φώτα), Просвещение.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Согласно Книге Бытия, именно вода под действием Духа Святого произвела «душу живую» (гл. 1:20). Но Бог увидел, «что велико развращение человеков на земле, что мысли и помышления сердца их были зло во всякое время… Земля растлилась и наполнилась злодеяниями» (Быт. 6:5–11). И тогда был Великий Потоп, погубивший человечество. Когда Христос приходит на реку Иордан, чтобы креститься от пророка Иоанна, Он входит в воду, которая была стихией Божией, потопившей грехи человечества и разрушившей зло (Быт. 7:17–20). Но Он освящает Своим Божеством водную стихию, и вода из орудия возмездия превращается в воду духовного рождения нового человечества. Об этом свидетельствуют и Бог Отец, сказав с небес: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение», и Дух Святой как голубь, спустившийся на Иисуса Христа (Мк. 1:511). Поэтому нынешний праздник именуется Богоявлением, так как явилась Святая Троица, чтобы человечество начало новую жизнь через Иисуса Христа, через Которого «Все… начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин. 1:3). Благодаря Богоявлению просветилось не только водное естество, но и все творение. Мир наполнился особым божественным Светом, который в дальнейшем с особой силой воссиял во время Преображения Господня на горе Фавор, незадолго до крестных страданий Христа.

Событие Крещения Иисуса Христа на Иордане стало основанием для совершения Таинства Крещения над людьми, уверовавшими во Христа, когда не только омываются и очищаются их телеса, но духовно рождается новый человек при троекратном погружении в освященную воду во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Апостол Петр в своем послании особенно подчеркивает, что для новопросвещенного человека крещение — это не просто «плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести» (1 Петр. 3:21). Поэтому каждый из нас должен спросить себя, обещал ли он поступать в своей жизни по «доброй совести»? Не сбились ли мы с пути, ведущего ко спасению? Не изгнали ли мы Христа на обочину нашей жизни, когда стали воспринимать свободу как отказ от ответственности перед Христом, когда стали пренебрегать исполнением Его заповедей? Ведь Христос предупреждает нас: «Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф. 7:21). Поэтому в праздник Крещения Господня мы получаем Великую Агиасму (ἁγίασμα — освященная вода) для каждодневного причащения ею и окропления своих жилищ. Когда мы по древнему обычаю троекратно погружаемся в освященные водоемы (иордани), не забудем, что Крещение — это обещание доброй совести Богу. А поступать по совести значит слышать голос Бога и исполнять Его благую волю. С Великим праздником Крещения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, Богоявлением и Просвещением!

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн