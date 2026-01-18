Власти Новороссийска призвали отказаться от крещенских купаний из-за погоды

Власти Новороссийска призвали жителей и гостей города воздержаться от крещенских купаний в открытых водоемах в связи с ухудшением погодных условий. На территории муниципалитета сохраняется режим «Повышенная готовность», ожидается усиление порывов ветра, что может создать дополнительные риски для здоровья и безопасности граждан, сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

Как подчеркнули в мэрии, в ночь с 18 на 19 января православные верующие будут отмечать Крещение Господне — один из ключевых христианских праздников. Основной формой участия в торжествах рекомендуется посещение богослужений, которые пройдут в 21 храме города-героя и прилегающих населенных пунктах.

При этом для тех, кто все же намерен совершить омовение, предусмотрены специально оборудованные и официально разрешенные купели. Они размещены возле храма в честь святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских чудотворцев, в районе парусного клуба в Абрау-Дюрсо, а также на территории православного комплекса «Святая ручка». Купание в иных местах не рекомендовано.

Безопасность участников праздничных мероприятий обеспечат подразделения управления по делам ГО и ЧС, службы спасения, пожарная охрана и представители администраций внутригородских районов. На всех разрешенных площадках будет организовано дежурство профильных служб.

В мэрии напомнили, что резкое погружение в холодную воду представляет серьезную нагрузку для организма, особенно при неблагоприятных погодных условиях. Жителям рекомендовано объективно оценивать состояние здоровья, строго соблюдать требования безопасности и при наличии сомнений отказаться от купаний, отдав предпочтение участию в церковных службах.