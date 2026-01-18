В сельских округах Новороссийска всю ночь обрабатывали дороги от гололеда

В сельских округах Новороссийска в ночь с 17 на 18 января проводились масштабные работы по противогололедной обработке улично-дорожной сети. Как сообщили в МЦУ со ссылкой на администрацию Новороссийского внутригородского района, коммунальные службы задействовали пескосоляную смесь для повышения безопасности движения в условиях пониженных температур и образования наледи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Работы охватили несколько населенных пунктов. В хуторе Семигорский коммунальные службы очистили проезжую часть и обработали противогололедными материалами улицы Центральную, Мухина, Жукова и Победы. Аналогичные мероприятия были выполнены в хуторе Ленинский путь, где в нормативное состояние привели улицы Юбилейную, Южную и Совхозную. В хуторе Победа пескосоляной смесью обработали основные транспортные направления, включая улицы Победы, 50 лет Октября и Шаумяна.

В станице Натухаевской особое внимание уделили участку улицы Красного Октября от пересечения с Шоссейной до улицы Фрунзе, где ранее фиксировалось образование наледи. По информации администрации, после проведения работ движение транспорта и пешеходов на данном отрезке стало безопаснее.

В Глебовском сельском округе в ночные часы выполнялась не только обработка дорожного полотна, но и уборка снега. Работы проводились на улицах, подъездных путях к социальным объектам, а также вблизи контейнерных площадок, что позволило обеспечить доступность инфраструктуры и снизить риски для жителей.

В муниципалитете напомнили, что в условиях сохраняющихся неблагоприятных погодных факторов участникам дорожного движения следует соблюдать повышенные меры предосторожности. Водителям рекомендуется выбирать безопасный скоростной режим, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров, поскольку вероятность образования наледи на отдельных участках дорог сохраняется.

Мария Удовик