На трассе А-147 в Сочи с 19 января изменится схема движения

С 19 января 2026 года на участке капитального ремонта федеральной автодороги А-147 Джубга — Сочи в Хостинском районе вводится измененная временная схема движения транспорта. Корректировка организации проезда затронет 189-й километр трассы Сочи — Адлер и связана с переходом дорожных служб к следующему этапу восстановительных работ, сообщили в ФКУ Упрдор «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как уточняется, после завершения основных мероприятий по укреплению дорожного полотна на участке, ранее пострадавшем в результате оползня, подрядные организации приступают к восстановлению асфальтобетонного покрытия на противоположной стороне проезжей части. Одновременно запланированы работы по устройству системы водоотведения, включая монтаж специальных лотков для отвода поверхностных вод.

В связи с изменением фронта работ проезд автомобилей будет организован по новой временной схеме. Водителям рекомендуется заранее учитывать изменения при планировании маршрутов, а также внимательно следить за установленными дорожными знаками и временной разметкой, действующей в зоне проведения ремонта. Представители дорожной службы подчеркивают, что соблюдение требований организации движения позволит минимизировать заторы и обеспечить безопасность всех участников дорожного движения.

По информации ФКУ Упрдор «Черноморье», все предусмотренные проектом работы на данном участке планируется завершить в первом квартале 2026 года. После этого движение по трассе А-147 будет восстановлено в штатном режиме. До окончания ремонта дорожные службы продолжат контролировать состояние покрытия и обеспечивать безопасный проезд транспорта в условиях временных ограничений.

Мария Удовик