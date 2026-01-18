Страховые пенсии в Ростовской области выросли на 7,6% в 2026 году

Страховые выплаты 1,1 млн пенсионеров Ростовской области выросли на 7,6% с начала 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Социального фонда России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, размер прибавки определяется персонально и связан с текущей суммой выплат каждого получателя. В среднем жители региона стали получать дополнительно по 1,7 тыс. руб., что существенно увеличивает доходы пожилых граждан.

Региональные и федеральные эксперты подчеркивают: с 2025 года повышение касается всех категорий — как неработающих, так и трудящихся получателей выплат. Работающим гражданам прибавка начисляется не к фактической сумме, а к базовой части, которая включает все ранее пропущенные повышения.

Подобный механизм обеспечивает более существенную доплату и устраняет разрыв между трудящимися и неработающими получателями.

«Систематическое повышение страховых выплат призвано поддержать благосостояние граждан с учетом инфляции и подорожания товаров и услуг»,— говорится в сообщении ведомства.

Валентина Любашенко