Рейс из Сочи в Кемерово совершил вынужденную посадку в Барнауле

Утром 18 января самолет авиакомпании «Северный ветер», следовавший из Сочи в Кемерово, совершил вынужденную посадку в аэропорту Барнаула. Причиной экстренной посадки стала техническая неисправность воздушного судна. На борту находились 148 пассажиров, которых временно разместили в гостинице аэропорта, обеспечив питанием и питьевой водой, сообщил глава Кузбасса Илья Середюк в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Чумаченко, Коммерсантъ Фото: Ольга Чумаченко, Коммерсантъ

По информации господина Середюка, ориентировочное время вылета рейса в Кемерово запланировано на 21:55 местного времени. Самолет, на котором произошла неисправность, временно отстранен от эксплуатации, пассажиров доставит в пункт назначения другой борт, направленный из Санкт-Петербурга. В связи с этим также изменено время вылета обратного рейса из Кемерово в Сочи, которое теперь запланировано на 22:50.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, на борту воздушного судна находились более 160 человек. В ведомстве проводится надзор за соблюдением прав пассажиров, проверяются все условия их размещения и обеспечения необходимыми услугами. В рамках проверочных мероприятий особое внимание уделяется оперативному информированию пассажиров о времени вылета и маршруте следования.

Экстренная посадка не повлекла за собой травм пассажиров, все находящиеся на борту чувствуют себя удовлетворительно. Временно приостановленный самолет будет осмотрен специалистами, после чего будет принято решение о возможности его дальнейшей эксплуатации. Представители авиакомпании сообщили, что задержка не отразится на расписании других рейсов, и пассажиры смогут вылететь альтернативным бортом в течение дня.

Гражданам, нуждающимся в дополнительной информации, рекомендовано обращаться на горячую линию авиакомпании. Ситуация находится на контроле региональных авиационных и транспортных органов, проводится анализ причин неисправности для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Мария Удовик