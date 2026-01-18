ГИБДД обеспечит безопасность у 55 купелей в Ростовской области

Госавтоинспекция Ростовской области организует усиленное патрулирование в период празднования Крещения Господня. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Для охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения в регионе задействуют более 90 экипажей ДПС. Сотрудники будут нести службу возле мест массового скопления людей, подъездных путей к водоемам и храмам.

В Ростовской области крещенские купания организуют на 55 водоемах, которые оборудованы купелями и подготовлены для безопасного проведения обряда.

В Ростове-на-Дону мероприятия пройдут на восьми водоемах с купелями и территории 19 храмов. Для обеспечения безопасности в областном центре привлекут более 50 экипажей ДПС.

Патрульные будут размещены рядом с местами проведения мероприятий для оперативного реагирования на изменения дорожной обстановки и предотвращения нарушений.

Госавтоинспекция просит жителей и гостей региона соблюдать правила дорожного движения, учитывать возможные временные ограничения и следовать указаниям сотрудников полиции.

Валентина Любашенко