На Дону сотрудники ГИБДД нашли виновника аварии через интернет

В Ростовской области сотрудники Госавтоинспекции установили личность 39-летнего водителя «Газели», который скрылся с места ДТП после столкновения с автомобилями Cherry и Mazda. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент обнаружен во время мониторинга интернета, когда инспекторы выявили публикацию о нарушении. В результате аварии автомобили Cherry и Mazda получили механические повреждения, однако виновник происшествия покинул место.

В ходе оперативных мероприятий удалось идентифицировать нарушителя — им оказался 39-летний местный житель, управлявший грузовиком «Газель».

В отношении водителя составили два административных протокола: за оставление места ДТП и за управление транспортом без полиса ОСАГО. Санкции предусмотрены ч. 2 ст. 12.27 и ч.2 ст.12.37 Кодекса об административных правонарушениях.

Валентина Любашенко