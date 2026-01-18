На Дону сотрудники ГИБДД нашли виновника аварии через интернет
В Ростовской области сотрудники Госавтоинспекции установили личность 39-летнего водителя «Газели», который скрылся с места ДТП после столкновения с автомобилями Cherry и Mazda. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Инцидент обнаружен во время мониторинга интернета, когда инспекторы выявили публикацию о нарушении. В результате аварии автомобили Cherry и Mazda получили механические повреждения, однако виновник происшествия покинул место.
В ходе оперативных мероприятий удалось идентифицировать нарушителя — им оказался 39-летний местный житель, управлявший грузовиком «Газель».
В отношении водителя составили два административных протокола: за оставление места ДТП и за управление транспортом без полиса ОСАГО. Санкции предусмотрены ч. 2 ст. 12.27 и ч.2 ст.12.37 Кодекса об административных правонарушениях.