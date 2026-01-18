Повторный прорыв водовода оставил города Ростовской области без воды

Города Гуково, Зверево и поселки Красносулинского и Каменского районов Ростовской области остались без водоснабжения из-за повторной аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная в Telegram-канале.

По информации министра, авария произошла ночью между насосными станциями 2-го и 3-го подъемов во время опрессовки после завершения предыдущих ремонтных работ. «После завершения предыдущего этапа работ, когда уже началась опрессовка магистрального водовода, ночью между насосными станциями 2-го и 3-го подъемов, к сожалению, произошел повторный порыв. Резервуары наполниться не успели»,— написала чиновница.

Специалисты начали устранение прорыва по стандартной схеме: локализация, разрытие и демонтаж поврежденного участка трубы. Пшничная отметила, что работы затрудняют глубина залегания коммуникаций и погодные условия, однако ремонт ведется круглосуточно.

Для обеспечения жителей пострадавших населенных пунктов организован подвоз питьевой воды.

