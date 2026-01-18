В Ростове задержана фармацевт за сбыт сильнодействующих веществ

Сотрудники полиции Ростовской области задержали фармацевта, подозреваемую в незаконном сбыте сильнодействующих веществ. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Правоохранители обратили внимание на публикацию в социальных сетях о том, что аптека в Октябрьском районе Ростова-на-Дону продает запрещенные препараты без рецептов.

Оперативники 5-го отдела УКОН ГУ МВД России по Ростовской области осенью 2025 года зафиксировали продажу 10 флаконов сильнодействующего вещества общей массой около 104 гр. По этому факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта).

В ходе расследования полицейские УКОН областного главка совместно с коллегами из ГУНК МВД России арестовали подозреваемую жительницу Шахт, работавшую фармацевтом в указанной аптеке. При обыске помещения организации обнаружили и изъяли около 600 рецептурных бланков.

К публикации прилагается видеозапись, предположительно сделанная в январе 2026 года. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, по итогам которой примут решение согласно действующему законодательству.

Валентина Любашенко