В Ростовской области на Крещение ожидают мороз до -29°C
Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды спрогнозировало экстремальные холода в Ростовской области на крещенскую ночь 19 января. Температура может опуститься до -29°C . Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Наиболее суровые условия ожидаются на севере региона. По данным метеорологов, в среднем по области в ночь на понедельник столбики термометров покажут -12...-17 °C. В областном центре прогнозируют -14...-16°C.
Согласно прогнозам, аномальные холода сохранятся в регионе еще как минимум семь дней. Метеорологи не ожидают существенного потепления после православного праздника.