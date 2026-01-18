В Ростовской области на Крещение ожидают мороз до -29°C

Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды спрогнозировало экстремальные холода в Ростовской области на крещенскую ночь 19 января. Температура может опуститься до -29°C . Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Наиболее суровые условия ожидаются на севере региона. По данным метеорологов, в среднем по области в ночь на понедельник столбики термометров покажут -12...-17 °C. В областном центре прогнозируют -14...-16°C.

Согласно прогнозам, аномальные холода сохранятся в регионе еще как минимум семь дней. Метеорологи не ожидают существенного потепления после православного праздника.

Валентина Любашенко