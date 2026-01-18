Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти ребенка в больнице Кубани

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с обращением о ненадлежащем оказании медицинской помощи ребенку в Краснодарском крае. Основанием для вмешательства главы СКР стало обращение жительницы Краснодарского края, поступившее через Информационный центр СКР.

Жительница Кубани выразила несогласие с тем, как устанавливаются обстоятельства оказания медицинской помощи ее несовершеннолетнему ребенку, который скончался после госпитализации. В обращении указывается, что расследование уголовного дела затянулось, а лица, причастные к произошедшему, до настоящего времени к ответственности не привлечены.

По имеющимся данным, в декабре 2024 года погибшего доставили в инфекционное отделение одного из медицинских учреждений края в связи с резким ухудшением состояния здоровья. В ходе лечения, как утверждается в обращении, была выбрана неверная тактика оказания медицинской помощи. В результате пациент скончался. Родственники погибшего настаивают, что действия медицинского персонала носили неквалифицированный характер и стали причиной трагического исхода.

В следственном управлении СКР по Краснодарскому краю уголовное дело по данному факту расследуется с февраля прошлого года. Несмотря на следственные действия, окончательных выводов по делу до настоящего времени не сделано, процессуальные решения в отношении конкретных лиц не приняты, что и стало поводом для обращения в центральный аппарат ведомства.

Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад об обстоятельствах, установленных в ходе расследования, а по его завершении — проинформировать о принятых решениях и итогах рассмотрения дела. Исполнение данного поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации.

Мария Удовик