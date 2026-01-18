Мэр Новороссийска призвал не выходить к водоемам на Крещение

В Новороссийске на фоне ухудшения погодных условий и действия режима повышенной готовности власти рекомендовали жителям и гостям города воздержаться от крещенских купаний в открытых водоемах. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram-канале, подчеркнув, что неблагоприятная метеорологическая обстановка создает дополнительные риски для здоровья и безопасности людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

По словам мэра, сейчас в городе усиливаются порывы северо-восточного ветра, что в сочетании с понижением температуры воздуха существенно осложняет нахождение у воды. В этих условиях проведение традиционных купаний в естественных водоемах может представлять опасность. В связи с этим гражданам рекомендовано отказаться от выхода к морю и другим открытым акваториям, а при желании совершить омовение можно воспользоваться специально подготовленными купелями.

Как отметил Андрей Кравченко, такие купели оборудованы в нескольких локациях города, включая территорию возле храма в честь святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских чудотворцев, район парусного клуба в Абрау-Дюрсо, а также православный комплекс «Святая ручка». Эти места подготовлены с учетом требований безопасности и позволяют провести обряд без угрозы для жизни и здоровья.

Глава города также напомнил, что богослужения в честь праздника Крещения Господня состоятся в 21 храме Новороссийска. При этом власти призывают жителей соблюдать осторожность, учитывать погодные условия и воздержаться от необязательных выходов на улицу в период ухудшения метеообстановки.

Согласно прогнозам, до 19 января на Черноморском побережье, включая Новороссийск, Анапу и Геленджик, ожидается сильный северо-восточный ветер с порывами до 30–34 м/с. Дополнительную угрозу представляет понижение температуры воздуха до минус восьми градусов, что может привести к обледенению судов и осложнению навигации. Власти продолжают мониторинг ситуации и призывают население строго следовать рекомендациям экстренных и муниципальных служб.

Мария Удовик