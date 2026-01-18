«Тойо Кэйзай»: японский депутат Судзуки передал Путину послание от премьера

Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки передал президенту России Владимиру Путину послание от японского премьер-министра Санаэ Такаити. Об этом сообщил журнал «Тойо Кэйзай».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yuki Sato / Kyodo News / AP Фото: Yuki Sato / Kyodo News / AP

Господин Судзуки передал устное послание Владимиру Путину, утверждает «Тойо Кэйзай». По данным издания, в послании говорится, что Япония ценит отношения с Россией и надеется на завершение российско-украинского конфликта.

Японский депутат передал послание во время визита в Россию с 25 по 27 декабря 2025 года, во время встречи с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым, следует из публикации.

Мунэо Судзуки посетил РФ в конце декабря для участия в переговорах с представителями Министерства иностранных дел России и Росрыболовства, сообщало «РИА Новости». Однако 26 декабря министр сельского хозяйства Японии Норикадзу Судзуки объявил, что стороны не договорились о квотах и номенклатуре рыболовного промысла в исключительных экономических зонах двух стран на 2026 год.