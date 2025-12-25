Япония пытается уговорить РФ разрешить ловить рыбу и посещать могилы на Курилах

Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки вылетел в Москву для переговоров с руководством МИД РФ и чиновниками Росрыболовства, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на офис депутата.

Посланник планирует обсудить возможность возобновления посещения родственниками японских могил на Курилах и переговоров по восстановлению совместной хоздеятельности в акватории островов. «Он едет для того, чтобы это обсудить. Согласовываются его встречи с руководством агентства по рыболовству России, а также с заместителем министра Михаилом Галузиным, который был (послом РФ) в Японии. Окончательно это будет решено позже, но думаю, это почти уже решено», — цитирует агентство представителя депутата.

Мунэо Судзуки в политике уже более 40 лет. Он не раз заявлял о необходимости подписания мирного договора и развития отношений с РФ, часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. После посещения России в 2023 году был подвергнут на родине остракизму, в результате чего покинул Партию обновления Японии. Теперь он состоит в правящей Либерально-демократической партии.

В марте 2021 года, после присоединения Японии к санкциям в отношении РФ, Москва объявила о прекращении переговоров о мирном договоре, запрете безвизовых поездок японцев на Южные Курилы (практиковались в 2017—2020 годах), а также о выходе из диалога с этой страной о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Эрнест Филипповский