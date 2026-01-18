«Потенциальный рост ставки до 5% может стать чувствительным фактором»

С 1 января 2026 года максимальная ставка туристического налога в России увеличилась с 1% до 2% от стоимости проживания. Ассоциация туроператоров России считает достигнутый уровень предельным и выступает против дальнейшего повышения налоговой нагрузки на отрасль. Организация предупреждает, что запланированное увеличение ставки до 5% к 2029 году может серьезно навредить внутреннему туризму в условиях снижения спроса. Эксперт премиальной недвижимости Сочи Юлия Феклистова также считает, что повышение до 5% заставит часть отелей либо повысить цены, либо сократить операционные расходы.

«Важно сразу зафиксировать: туристический налог — это обязанность объекта размещения, а не туриста. Формально налог платит отель или иной классифицированный объект, внесенный в реестр. Однако с точки зрения экономики рынка эта нагрузка неизбежно встраивается в стоимость проживания, а значит, в конечном итоге влияет на спрос.

Для Сочи рост ставки с 1% до 2% пока не выглядит критичным. Город остается курортом с устойчивым турпотоком, дефицитом качественного номерного фонда и высоким уровнем лояльности со стороны туристов. В премиальном сегменте (отели 4–5 звезд, бутик-отели, сервисные апартаменты) увеличение налога практически не отражается на загрузке: здесь спрос менее чувствителен к цене.

Однако потенциальный рост ставки до 5% к 2029 году может стать чувствительным фактором, прежде всего, для среднего сегмента и объектов с невысокой маржинальностью. В этих условиях часть отелей и апарт-отелей будет вынуждена либо повышать цены, либо сокращать операционные расходы, что может повлиять на качество сервиса и конкурентоспособность по сравнению с альтернативными направлениями.

С точки зрения рынка недвижимости это усилит уже заметный тренд: инвесторы все чаще уходят от классических апартаментов в сторону частных домов, вилл и шале, которые не подпадают под действие туристического налога как классифицированные средства размещения. Для Сочи, и особенно для Красной Поляны, это может означать дополнительный рост интереса к формату индивидуального размещения и дальнейшее расслоение рынка — между профессиональным гостиничным бизнесом и частным арендным сегментом.

В целом ставка на уровне 2% выглядит разумным компромиссом между интересами бюджета и устойчивостью туристического рынка. Дальнейшее повышение, на мой взгляд, требует очень взвешенного подхода и учета региональной специфики, особенно для курортов с уже высокой стоимостью размещения, таких как Сочи».