Начальника учебного центра МВД в Сыктывкаре задержали после взрыва в здании

Начальника учебного центра МВД в Сыктывкаре задержали после взрыва светошумовой гранаты во время занятий. Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщила пресс-служба управления СКР по Коми. В результате пожара в профцентре 15 января пострадали 20 человек.

В отношении начальника учебного центра возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий. По версии следствия, он разрешил провести занятие в актовом зале, несмотря на то, что там проводятся ремонтные работы и находятся легковоспламеняющиеся строительные материалы. Фигуранта отстранили от должности.

По данным СКР, учебно-имитационную гранату во время занятия привел в действие преподаватель учебного центра Владимир Опарин. Суд отправил его под домашний арест по обвинению в халатности.