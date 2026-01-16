Начальник учебного центра МВД в Сыктывкаре отстранен от исполнения обязанностей

Глава МВД по Коми Андрей Сицский отстранил от исполнения обязанностей начальника учебного центра ведомства в Сыктывкаре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Накануне там взорвалась светошумовая граната, после чего начался пожар.

Причиной ЧП назвали непрофессиональные действия одного из преподавателей. Тот, уточнили в пресс-службе СУ СКР по Коми, взорвал учебно-имитационную гранату во время занятия, после чего в помещении загорелись легковоспламеняющиеся предметы.

В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК). СКР просит арестовать обвиняемого.

Всего, по данным следствия, при пожаре пострадали 20 человек. 18 человек, заявляли ранее в Минздраве республики, остаются в больницах, пять — в тяжелом состоянии. По факту ЧП возбуждено дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 293 УК).

