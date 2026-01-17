Для крещенских купаний в Краснодарском крае оборудуют 67 мест у водоемов

В Краснодарском крае к крещенским омовениям подготовят 67 мест у водоемов, еще 63 купели оборудуют на территориях храмов. Богослужения в честь Крещения Господня пройдут утром 19 января более чем в 550 православных храмах региона, освящение воды начнется уже 18 января, в Крещенский сочельник.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Купели и места для погружения оснастят ограждениями, поручнями, настилами и палатками для переодевания и обогрева, санитарный порядок и безопасность будут обеспечивать спасатели МЧС, которые предварительно обследуют дно водоемов. Ночные омовения в ночь на 19 января запланированы в 29 муниципалитетах края, включая Анапу, Геленджик, Новороссийск, Сочи и ряд районов. В остальных муниципалитетах, в том числе в Краснодаре, купания будут возможны только в дневное время. В Туапсинском муниципальном округе из-за неблагоприятного прогноза и соображений безопасности от купаний в открытых водоемах отказались, ограничившись купелями.

Минздрав Краснодарского края напоминает, что погружение в холодную воду является серьезной нагрузкой для организма, и рекомендует оценивать состояние здоровья перед участием в омовениях. В ведомстве не советуют погружаться в ледяную воду детям до семи лет, пожилым людям, беременным и гражданам с хроническими заболеваниями, а также подчеркивают недопустимость употребления алкоголя до и после купания. Священнослужители, в свою очередь, отмечают, что главным для верующих в праздник Крещения остается участие в богослужении.

Вячеслав Рыжков