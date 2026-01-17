У экс-мэра Сочи изъяли драгоценности стоимостью 51,3 млн рублей

Хостинский районный суд Сочи по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства ювелирные изделия общей стоимостью около 51,3 млн руб., изъятые у бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и аффилированных с ним лиц. Как следует из судебного решения, с которым ознакомился ТАСС, в числе конфискованных ценностей — бриллиант весом два карата, оцененный в 3,5 млн руб., а самым дорогим предметом оказалось кольцо с сапфиром стоимостью 13 млн руб.

Решением от 16 января суд в полном объеме удовлетворил требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов на сумму 1,6 млрд руб. В этот перечень вошли 77 объектов недвижимости в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве, включая элитное жилье вблизи Эрмитажа, пять автомобилей Mercedes, денежные средства, предметы роскоши, наручные часы зарубежных марок и ювелирные изделия.

Согласно материалам дела, государству также переданы кольцо с изумрудом стоимостью 11 млн руб., серьги с сапфиром за 12 млн руб. и серьги с изумрудом за 11 млн руб., а также другие украшения — броши, подвески, цепочки, кольца, серьги и крестик стоимостью от 40 тыс. до 120 тыс. руб.

Алексей Копайгородский возглавлял администрацию Сочи с сентября 2019 года по май 2024 года. В сентябре 2024 года он был арестован по делу о присвоении в особо крупном размере. В Генпрокуратуре утверждали, что с марта 2022 года по май 2024 года чиновник при посредничестве супруги Янины Копайгородской получил от представителей коммерческих структур 248 млн руб. в обмен на покровительство и создание благоприятных условий для ведения бизнеса.

Вячеслав Рыжков