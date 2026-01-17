За год на Кубани автомобили подешевели на 10,7%

Средняя стоимость новых автомобилей в Краснодарском крае за 2025 год сократилась на 10,7% и составила 2,58 млн руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе сервиса «Авто.ру Оценка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В лидерах снижения цен оказались Exeed VX — стоимость упала на 14,9% до 5,64 млн руб., Livan X6 Pro — на 10,4% до 2,46 млн руб. и Chery Tiggo 9 — на 9,7% до 4,49 млн руб.

По данным аналитиков, начало 2025 года характеризовалось сокращением продаж при переизбытке товара на складах, что привело к устойчивому падению цен с марта по август. Однако в конце лета ситуация изменилась из-за укрепления позиций новых российских марок Tenet и Solaris, а также роста розничных цен на модели текущего года выпуска.

В среднем по стране средняя цена нового китайского автомобиля с августа по декабрь выросла на 8,3% и достигла 3,82 млн руб. Как отмечают аналитики, в случае с отечественными производителями подъем оказался более стремительным — средняя цена к концу года едва не превысила отметку в 2 млн руб., поднявшись на 22%, до 1,95 млн руб.

Вместе с тем некоторые модели в Краснодарском крае, наоборот, подорожали. Среди лидеров роста цен — Voyah Free (рост на 16,2% до 6,71 млн руб.), Lada Niva Legend (на 6,1% до 1,21 млн руб.) и Solaris HC (на 5,9% до 2,99 млн руб.).

Алина Зорина