Повышение тарифов ради роста зарплат коммунальщиков заблокировали в Воронеже

Министерство тарифного регулирования Воронежской области в конце 2025 года отказало ресурсоснабжающим организациям, обращавшимся за согласованием дополнительного повышения тарифов ЖКХ в связи с пересмотром затрат на заработную плату, включенную в тариф. Об этом рассказала глава ведомства Людмила Шелякина на пресс-конференции в Доме журналистов 16 января.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Министр пояснила, что при формировании тарифов ресурсоснабжающие организации представляют подтверждающие документы для обоснования своего предлагаемого уровня тарифа.

«Были организации, которые обращались к нам по пересмотру заработной платы, но по результатам рассмотрения документов, которые были представлены в рамках тарифного регулирования, мы этим организациям не учли эти затраты в связи с тем, что должным образом они не были обоснованы»,— заявила Людмила Шелякина.

При этом, отметила министр, ведомство видит, как ставка заработной платы сильно меняется, и «те ресурсоснабжающие организации, у кого индексация просто предусмотрена, естественно, отстают по заработной плате, которая учтена в тарифном регулировании».

В середине декабря «Ъ-Черноземье» писал, что заявки на дополнительное повышение тарифов подали 17 воронежских коммунальных организаций. Большинство документов поступило от небольших ресурсоснабжающих предприятий из районов области. Однако одна заявка также пришла от ООО «РВК-Воронеж» — оператора систем водоснабжения и водоотведения областного центра, входящего в группу «Росводоканал».

На пресс-конференции также была названа причина неисполнения воронежским филиалом АО «РИР энерго» (бывшее АО «Квадра», входит в госкорпорацию «Росатом») инвестиционных обязательств и последующего снижения тарифа на отопление. Сроки реализации определенного объема работ по реконструкции сетей сдвинулись из-за связанных с санкциями задержек поставок оборудования.

Денис Данилов