Тарифы на отопление в Воронеже снизились из-за санкций

Причиной для снижения тарифов для части абонентов воронежского филиала АО «РИР энерго» (бывшее АО «Квадра», входит в госкорпорацию «Росатом») стало неисполнение компанией инвестиционных обязательств. Управляющий директор предприятия Виктор Назаров 16 января на пресс-конференции в областном Доме журналистов пояснил, что речь идет о сроках реализации определенного объема работ по реконструкции сетей, которые сдвинулись из-за связанных с санкциями задержек поставок оборудования.

«Бывают у нас переносы мероприятий с одного года на другой, которые связаны, с техническим перевооружением импортного генерирующего оборудования. То есть это санкции, это сроки поставки непредсказуемые. И бывает такое, что в этом году заложено мероприятие, но в связи со сроками поставки запасных частей и материалов мы не успеваем это сделать до конца года. Мы это делаем в следующем году по мере поступления. И уже в следующем году эти мероприятия получаются сверх утвержденной инвестпрограммы»,— рассказал Виктор Назаров.

«Ъ-Черноземье» во второй половине декабря опубликовал детали по снижению тарифов для «РИР энерго» — «Воронежская генерация». Так, в частности с 1 января на 1,9% уменьшился тариф на теплоснабжение от источников на улицах Курчатова, 24б и Ломоносова, 116. Однако с 1 октября 2026-го тарифы вырастут вновь.

Виктор Назаров подчеркнул, что необходимые по инвестпрограмме работы были выполнены. Таким образом в последующем периоде был исполнен объем больше запланированного, и теперь отдельной темой для общения с регулятором стал вопрос учета тех затрат, которые компания понесла сверх утвержденной инвестпрограммы.

«Изменения, при поставках оборудования за счет санкций, к сожалению, очень тяжело предусмотреть. Мы общались с коллегами из ФАС России, на территории Российской Федерации есть достаточно объектов коммунальных инфраструктуры, которые зависимы от поставок именно импортного оборудования. Происходит сдвиг по освоению инвестиционных ресурсов. Но это не значит, что они будут не освоены. Они будут освоены полностью, а учтены потом»,— резюмировала министр тарифного регулирования Воронежской области Людмила Шелякина.

Денис Данилов