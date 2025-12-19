Тариф для абонентов «РИР энерго» в Воронеже снизят из-за неисполнения инвестпрограммы

С 1 января по 30 сентября 2026 года для части абонентов АО «РИР энерго» — «Воронежская генерация» (входит в госкорпорацию «Росатом», до 29 апреля 2025-го — АО «Квадра») будут снижены тарифы на теплоснабжение. Снижение связано с неполным исполнением мероприятий инвестиционной программы, сообщили 19 декабря в региональном министерстве тарифного регулирования.

В министерстве предоставили в распоряжение «Ъ-Черноземье» более подробную информацию по грядущему изменению тарифов. Так с 1 января запланировано снижение на 0,46% тарифа на теплоснабжение от ТЭЦ-1 (ул. Лебедева,2), ТЭЦ-2 (Ясный проезд, 1а), а также от котельных на улице Пеше-Стрелецкой, 84 и улице Софьи Перовской, 7. В итоге тариф составит 2 865,78 руб./Гкал. Однако с 1 октября следующего года он вырастет на 10,33% и достигнет 3 161,76 руб./Гкал.

По информации с сайта «РИР Энерго», Воронежская ТЭЦ-1 обслуживает Левобережный, а также части Ленинского и Железнодорожного районов Воронежа. ТЭЦ-2 снабжает отоплением и горячей водой более 200 тыс. жителей города, включая микрорайон Северный, девять промышленных предприятий Коминтерновского района и более 70 объектов социальной сферы и здравоохранения.

Кроме того, с 1 января на 1,9% уменьшится тариф на теплоснабжение от источников на улицах Курчатова, 24б и Ломоносова, 116. Он составит 3 050 руб./Гкал. Увеличение с 1 октября составит 4% — до 3 172,15 руб./Гкал.

Для каждой теплоснабжающей организации тарифы устанавливаются в индивидуальном порядке. На величину тарифа влияет ряд факторов, в том числе вид топлива, а также процесс производства тепловой энергии — комбинированная или некомбинированная выработка. Если есть рост затрат, то увеличиваются и тарифы.

В пресс-службе «РИР энерго» не ответили на звонок «Ъ-Черноземье».

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в 2026 году плата за жилищно-коммунальные услуги в Воронежской области, как и по всей стране, с 1 января в среднем вырастет на 1,7%. С 1 октября в Воронеже запланировано дальнейшее повышение платы на 15,5%. Соответствующий указ губернатора Александра Гусева уже подписан и опубликован на портале органов власти региона.

Денис Данилов