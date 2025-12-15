«РВК-Воронеж» и 16 коммунальщиков региона просят дополнительно поднять тарифы

20 декабря министерство тарифного регулирования Воронежской области рассмотрит заявки 17 коммунальных организаций, попросивших согласовать дополнительное повышение тарифов ЖКХ. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе ведомства. Большинство документов поступило от небольших ресурсоснабжающих предприятий из районов области. Всего до 1 мая 2025 года, установленного срока подачи заявок, их направили 17 регулируемых организаций: четыре — в сфере теплоснабжения, 11 — в сфере водоснабжения и водоотведения и две — в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Среди них выделяется заявка ООО «РВК-Воронеж» — оператора систем водоснабжения и водоотведения областного центра, входящего в группу «Росводоканал». Компания, как пояснили «Ъ-Черноземье» в министерстве, просит скорректировать тариф на водоснабжение, указывая на необходимость «пересмотра строки расходов на заработную плату, включенную в тариф». Подробные обоснования обращения концессионера за согласованием повышения тарифов не раскрываются. В «РВК-Воронеж» не стали на этапе подачи заявки комментировать «Ъ-Черноземье» свою мотивацию. В пресс-службе компании сказали, что предоставят разъяснения «после утверждения» министерством. В настоящее время заявка проходит проверку обоснованности расходов на оплату труда. Проверку осуществляют эксперты министерства тарифного регулирования.

По информации источника «Ъ-Черноземье», знакомого с ходом рассмотрения документов, вероятность удовлетворения требований большинства из 17 компаний «крайне низкая». По его словам, ведомство обычно не принимает к расчету расходы, которые не подтверждены документально или превышают нормативы. Однако шансы «РВК-Воронеж» на поднятие тарифа оцениваются выше, чем у заявителей из районов.

В министерстве подчеркнули, что даже при согласовании корректировок итоговый рост платежей граждан не сможет превысить предельный индекс, установленный Федеральной антимонопольной службой (ФАС). На 2026 год для Воронежской области он составляет 9,9%. Индекс ограничивает максимальный рост совокупного платежа населения за коммунальные услуги.

В 2026 году для жителей региона уже предусмотрены два периода повышения платы — с 1 января и с 1 октября. Если изменения тарифов «РВК-Воронеж» будут утверждены, они начнут действовать с 1 октября, но также в рамках установленного ФАС лимита.

В министерстве обратили внимание, что предельный индекс для Воронежской области остается самым низким в Черноземье. По данным ФАС, в 2026 году индексы составят: в Курской области — 11,4%, в Липецкой — 12,8%, в Белгородской — 13%, в Тамбовской — 13,7%. Максимальный показатель — в Орловской области, 15%.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», с 2019 по 2024 годы «РВК-Воронеж» инвестировало в модернизацию коммунальной инфраструктуры областного центра около 5 млрд руб.

Мария Свиридова, Сергей Калашников