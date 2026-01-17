В Бельгии заявили о «плане Б» у Европы на случай захвата Гренландии американцами

Если США захватят Гренландию военным путем, это будет означать конец существования НАТО. Евросоюз не сможет противостоять американским военным в такой ситуации, однако у ЕС есть план «Б», заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marko Djurica / Reuters Фото: Marko Djurica / Reuters

«Мы же не собираемся начинать войну из-за Гренландии, правда? Военное превосходство американцев огромно, особенно в этом регионе… Мы не сможем победить их. Но давайте сделаем все возможное, чтобы придерживаться плана “А”»,— сказал господин Франкен (цитата по Het Laatste Nieuws). Он отметил, что в случае нападения США на Гренландию страны Евросоюза немедленно приведут в исполнение план «Б», однако не раскрыл его содержания.

Однако Евросоюз в любом случае должен продолжать сотрудничество с США, сказал министр. По его словам, этот вопрос не подлежит обсуждению, «учитывая угрозу со стороны России, в том числе на Украине».

Тео Франкен сообщил, что очень обеспокоен эскалацией вокруг Гренландии. Однако он усомнился в том, что ситуация достигнет критической точки. Министр надеется, что вскоре страны смогут прийти к согласию и смогут сосредоточиться «на других проблемах, таких как Украина, Ближний Восток и Иран».

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости американского контроля над Гренландией для национальной безопасности. Он не исключал сценария захвата острова военным путем. Дания совместно с НАТО запустила военные учения «Арктическая стойкость», которые проходят с 15 по 17 января. Своих военнослужащих в Гренландию направили Франция, Германия и Великобритания. В Белом доме заявили, что отправка европейских войск не повлияет на решение Дональда Трампа о присоединении острова.