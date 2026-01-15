BFMTV: Франция отправила 15 военнослужащих в Гренландию

Франция отправила первые военные подразделения из 15 военнослужащих в Гренландию для проведения операции «Арктическая выносливость», сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник. Сегодня французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшее время группу усилят.

«Европейцы несут особую ответственность, поскольку эта территория принадлежит Европейскому союзу... Первоначальная группа военнослужащих уже находится на месте и в ближайшие дни будет усилена наземными, воздушными и морскими силами»,— сказал господин Макрон во время выступления на стратегической авиабазе Истр. Как стало известно AFP, сейчас на острове находится группа из членов горных подразделений.

С 14 января Дания усилила военное присутствие на территории Гренландии и вокруг нее из-за напряженности в сфере безопасности вокруг острова. Мера предполагает тесное сотрудничество со странами-участницами НАТО и запуск новой операции «Арктическая стойкость» совместно с альянсом. Цель мероприятий — отработать навыки действий военных в арктических условиях и укрепить присутствие НАТО на территории Арктики.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО должно возглавить процесс получения Гренландии для создания оборонного проекта «Золотой купол». По словам американского президента, если США не завладеют островом, он достанется России или Китаю.