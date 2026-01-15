Independent: Британия направила одного военнослужащего на учения в Гренландии

Великобритания направила на учения в Гренландии одного военнослужащего по просьбе Дании для участия в подготовке учений «Арктическая стойкость» (Arctic Endurance) на фоне высказываний американского президента Дональда Трампа о необходимости для США обладать островом. Об этом сообщило издание The Independent.

Британского офицера направили в разведывательную группу, сообщили изданию на Даунинг-стрит. «Мы разделяем обеспокоенность президента (США Дональда.— “Ъ”) Трампа по поводу безопасности Крайнего Севера. И вы видите в этом часть усилий стран НАТО и Объединенного экспедиционного корпуса по укреплению безопасности в Крайнем Севере»,— сказал собеседник The Independent на условиях анонимности. По его словам, это предполагает «усиление учений для сдерживания российской агрессии и китайской активности».

Минобороны Дании сообщило, что из-за напряженности в сфере безопасности вокруг Гренландии военное присутствие на территории полуострова и вокруг него усилили с 14 января. Это предполагает тесное сотрудничество со странами-участницами НАТО. Цель мероприятий — отработать навыки действий военных в арктических условиях и укрепить присутствие альянса на территории Арктики, сообщили в ведомстве. Таблоид Bild сообщил 15 января, что на учения в Гренландию прибыли первые подразделения спецназначения и разведки из Европы. К военным учениям в том числе присоединятся Вооруженные силы Франции.

Дональд Трамп неоднократно говорил, что Соединенным Штатам необходимо установить контроль над Гренландией, в том числе для создания оборонного проекта «золотой купол». 14 января в Белом доме прошли переговоры между представителями США, Дании и Гренландии. По их итогам датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Дании не удалось убедить Соединенные Штаты отказаться от стремления присоединить Гренландию.