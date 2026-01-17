Коллекцию часов, изъятую у экс-мэра Сочи, оценили в 44 млн рублей

Хостинский районный суд Сочи удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства активов бывшего мэра города Алексея Копайгородского на сумму 1,6 млрд руб., включая коллекцию наручных часов стоимостью около 44,3 млн руб. В нее вошли изделия марок Breguet, Patek Philippe, Cartier, Hublot и Panerai, самые дорогие оцениваются в 14 млн руб., пишет ТАСС.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В перечень обращенных в доход государства активов вошли 77 объектов недвижимости в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве, включая элитные квартиры вблизи Эрмитажа, пять автомобилей Mercedes, денежные средства, предметы роскоши и ювелирные изделия. Среди часов значатся женские Cartier стоимостью 500 тыс., 1 млн и 1,2 млн руб., мужские и женские Breguet — 900 тыс., 1,3 млн, 2 млн и 10 млн руб., Patek Philippe — 300 тыс., 4 млн, 5 млн и 14 млн руб., лимитированные женские Hublot — 1,5 млн руб. и Panerai — 834,3 тыс. руб.

Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с сентября 2019 года по май 2024 года. В сентябре 2024 года он был заключен под стражу по делу о присвоении в особо крупном размере. По данным Генпрокуратуры, с марта 2022 года по май 2024 года чиновник совместно с супругой Яниной получил от коммерческих организаций 248 млн руб., обещая взамен создание благоприятных условий для бизнеса и покровительство.

Вячеслав Рыжков