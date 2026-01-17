Шестерых пострадавших при взрыве в учебном центре МВД в Коми перевели в Москву

Шестерых человек, пострадавших при взрыве светошумовой гранаты в учебном центре МВД в Сыктывкаре, перевели в Москву. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Республики Коми.

Одного пострадавшего перевели в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского. Пятерых пациентов направили в Главный клинический госпиталь МВД России.

«Борт Ил-76 с бригадой специалистов и шестью пациентами приземлился в Москве сегодня в 5 утра, все пострадавшие доставлены в клиники»,— сообщили в ведомстве. Еще 13 пациентов продолжают лечение в Сыктывкаре. Трое из них находятся в городской больнице Эжвинского района, еще трое — в Коми республиканской больнице. Семь человек пребывают в медико-санитарной части МВД по региону.

15 января в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре взорвалась светошумовая граната. По версии следствия, во время занятия преподаватель привел в действие учебно-имитационную гранату. Из 19 пострадавших четверо находятся в крайне тяжелом состоянии. Сегодня суд отправил под домашний арест преподавателя Владимира Опарина, которого обвиняют в халатности. Начальника учебного заведения отстранили от исполнения обязанностей.