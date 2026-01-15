Пожар после взрыва в учебном центре МВД в Сыктывкаре ликвидировали

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре. Об этом сообщило ГУ МЧС по Республике Коми, передает ТАСС.

Для тушения пожара и ликвидации последствий привлекались 56 сотрудников личного состава и 16 единиц техники. Власти сообщили, что в результате взрыва пострадали девять человек, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

В правительстве Республики Коми уточнили, что в учебном центре взорвалась светошумовая граната, после чего загорелась крыша здания. Из центра эвакуировали около 200 человек, на месте работали 10 бригад скорой помощи. После происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности.