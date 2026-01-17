В Италии арестовали судно, заходившее в порт Новороссийска

Итальянская Финансовая гвардия арестовала в порту Бриндизи судно, которое ранее заходило в порт Новороссийска, а также груз металлического сырья объемом 33 тыс. тонн, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Арест был произведен на основании регламента ЕС №833/2014 и последующих санкционных пакетов, запрещающих экспорт и импорт товаров с участием России. По данным электронной навигационной системы, судно под флагом небольшого океанического государства находилось в Новороссийске с 13 по 16 ноября и «проводило запрещенные операции по погрузке товара».

Финансовая гвардия отмечает, что автоматическая идентификационная система (AIS) судна была отключена при подходе к российскому порту, предположительно для обхода геолокационного контроля. Суд Бриндизи признал законным превентивный арест судна и его груза. В настоящее время под следствием находятся судовладелец, импортер и несколько членов экипажа.

Вячеслав Рыжков