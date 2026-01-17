Мэр Сочи освободил от должности руководителя «Сочисвета»

Глава Сочи Андрей Прошунин провел телефонный прием жителей и доложил о выполнении их поручений, однако признал, что часть обращений решалась с задержкой. В частности, после жалоб на недостаточное уличное освещение на улице Леси Украинки руководителя предприятия «Сочисвет» освободили от должности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В своем Telegram-канале мэр города отметил, что звонки жителям позволяют лично контролировать исполнение обращений и получать обратную связь. По словам горожан, на Ольховой была отремонтирована дорога, семье погибшего участника СВО выделили земельный участок, а в Красной Поляне привели в порядок военную технику в парке.

Мэр подчеркнул, что задержки в решении некоторых вопросов подрывают доверие к власти, и пообещал лично проконтролировать благоустройство памятника на Цветном бульваре, ускорения которого потребовал один из жителей.

Вячеслав Рыжков