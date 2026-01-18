Лифты на подъеме

Закупки лифтов российскими регионами для замены устаревшего оборудования в 2025 году выросли на 26,6%. Это стало сюрпризом для рынка, который на протяжении всего прошлого года сталкивался со снижением продаж. Смену тренда обеспечили два крупных контракта, заключенных в четвертом квартале властями Москвы и Подмосковья. Но рыночная конъюнктура остается непростой для производителей: госзаказчики ищут способы снизить стоимость закупок.

В 2025 году российские регионы приобрели 17,6 тыс. лифтов на замену устаревшему оборудованию в многоквартирных домах, подсчитали в Российском лифтовом объединении (РЛО). За год показатель увеличился на 26,6%. Общая сумма заключенных контрактов выросла меньше — на 13% за год, до 68,7 млрд руб.

Увеличение объемов закупок стало для рынка сюрпризом: на протяжении практически всего 2025 года спрос на оборудование снижался. Например, в январе—октябре 2025 года регионы потратили 40,8 млрд руб. на 10,8 тыс. лифтов, год к году продажи сократились на 20%. Это связывали с недостатком бюджетного финансирования и средств на спецсчетах для капремонта (см. “Ъ” от 15 декабря 2025 года).

Но в конце 2025 года тренд преломился за счет крупного контракта на поставку почти 9 тыс. лифтов за 36,7 млрд руб., заключенного властями Москвы, поясняет гендиректор РЛО Петр Харламов. Дополнительно в четвертом квартале прошлого года Московская область подписала офсетный контракт на 4 тыс. лифтов. Но он повлиял на рынок в меньшей степени, поскольку его объем распределен до 2031 года, говорит финансовый директор АО «Щербинский лифтостроительный завод» (входит в «Дом.РФ») Сергей Фирсов. В фондах капремонта Москвы и Подмосковья не ответили на запрос “Ъ”.

Рост закупок лифтов регионами положительно сказался на объемах установленного оборудования.

Первоначально в РЛО ожидали, что показатель за 2025 год сократится на 10%, до 40 тыс. подъемников (см. “Ъ” от 13 октября), но в итоге он составил 44,1 тыс. Впрочем, господин Фирсов поясняет, что на лифтовом рынке за пределами Москвы и области по-прежнему наблюдается спад.

В рамках новых контрактов цены на лифты снижаются: изменение объема закупок в натуральном выражении более ярко выражено, чем в денежном, отмечает партнер практики «Недвижимость» компании Neo Арина Матвеева. Она поясняет, что регионы могут сознательно выбирать базовые комплектации без дополнительных опций, например, систем диспетчеризации, энергосберегающих двигателей или дизайнерского оформления, чтобы уложиться в меньший бюджет. Сократить стоимость закупок субъекты стремятся, меняя структуру торгов. Регионы стараются работать с производителями напрямую, роль посредников и монтажных организаций снижается, поясняет руководитель проектов практики «Инжиниринг» компании Strategy Partners Дмитрий Арестов.

Сергей Фирсов говорит, что выполнение монтажных работ исключено из офсетного контракта подмосковных властей. Монтаж, по его словам, обычно формирует до 50% стоимости соглашения.

Один крупный договор без этого этапа мог исказить соотношение между количеством закупленных лифтов и общей суммой контрактов, убежден эксперт. Господин Фирсов полагает, что речь идет не о системном удешевлении оборудования, эффект носит структурный и разовый характер.

Дополнительно давить на цены, по мнению господина Арестова, может растущая конкуренция с импортными лифтами в первую очередь из Китая. Госзаказчики также активно используют антимонопольные механизмы для снижения цен, отмечает Арина Матвеева. Удешевление лифтов в рамках госзакупок уже прослеживалось в январе—июне 2025 года (см. “Ъ” от 25 июня 2025 года). Риском для рынка Сергей Фирсов считает дальнейшее сокращение объема закупок лифтов. Планы по росту взносов на специальных счетах (капремонта) на 180% в 2025–2030 годах остаются неподтвержденными, сохраняется высокая ключевая ставка, делающая замену оборудования в рассрочку экономически нецелесообразной для большинства регионов, отмечает он.

Дарья Андрианова