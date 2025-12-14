Монтажники-посредники

Сокращение регионами объемов закупок лифтов в рамках капремонта жилых домов ожидаемо привело к тому, что все меньше подрядных организаций стало участвовать в таких аукционах. Заказчики теперь все чаще стараются работать с производителями напрямую. Сами заводы считают, что сотрудничать с ними безопаснее, чем с монтажными организациями. Но высокая зависимость от крупных игроков рискованна: проблемы одного крупного холдинга могут ударить по целым регионам, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В январе—октябре 75 подрядных организаций участвовали в аукционах по замене лифтов в российских регионах по программам капремонта, следует из подсчетов Российского лифтового объединения (РЛО), с которыми ознакомился “Ъ”. Число таких компаний оказалось на 15% и 16% меньше по сравнению с аналогичными периодами 2024 и 2023 годов соответственно.

Сокращение количества подрядчиков в 2025 году связано со снижением числа проводимых аукционов, уверен заместитель гендиректора Щербинского лифтостроительного завода (входит в «Дом.РФ») Сергей Фирстов. По данным РЛО, в январе—октябре регионы потратили 40,8 млрд руб. на закупку 10,8 тыс. лифтов, число которых сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и на 35% по сравнению с 2023 годом.

Основная проблема — в дефиците денежных средств в регионах и высокой стоимости финансирования, уточняет господин Фирстов.

По его словам, аукционы на 30% лифтов не состоялись в 2025 году из-за низкой закупочной цены и, как следствие, отсутствия участников. Часть регионов вместо полной замены лифтов ограничиваются ремонтом узлов, говорит руководитель проектов практики «Инжиниринг» компании Strategy Partners Дмитрий Арестов.

Кроме того, сейчас наблюдается тенденция к консолидации рынка. Роль производителей растет: крупные заводы все чаще идут на аукционы напрямую, особенно в крупных регионах, либо выстраивают связки, где они выигрывают контракт, а местные фирмы работают на субподряде, говорит Дмитрий Арестов. Ряд регионов предпочитают работать с заводами напрямую, допуская все меньше монтажных компаний на аукционы по замене лифтов, отмечает источник “Ъ” в отрасли.

С одной стороны, меньше конкурентов на торгах — слабее ценовое давление и выше зависимость от ограниченного круга поставщиков: проблемы одного крупного завода или холдинга сразу бьют по целым регионам, говорит Дмитрий Арестов. С другой — небольшие монтажные предприятия предпочтительны рядом регионов из-за локального присутствия, быстрых выездов на ремонт, гибкости в работе с конкретными домами и управляющими компаниями, перечисляет он.

В то же время сокращение числа подрядчиков упрощает контроль качества и безопасности, признает господин Арестов.

Более того, лифтостроительные предприятия способны своим потенциалом удовлетворить потребность всех программ капремонта и нового строительства с большим запасом, говорит заместитель гендиректора Серпуховского лифтостроительного завода (входит в ГК «Садовое кольцо») Дмитрий Захаров. По его мнению, это на руку заказчикам, которые получают современное оборудование по фактически демпинговым ценам.

Объем рынка ограничен финансовыми возможностями фондов капремонта и уже перенесенными сроками обязательной замены старых лифтов, а регулирование для участников будет становиться только жестче, говорит Дмитрий Арестов. Это означает постепенное уменьшение на рынке независимых небольших монтажников, поясняет он.

Пока предпосылок к консолидации рынка нет, но такое оздоровление рынка имело бы позитивный эффект, считает Сергей Фирстов. Сейчас монтажные организации часто работают по серым схемам и существуют на рынке несколько лет, а потом ликвидируются, что зачастую имеет последствия, ведь лифт — это сложное оборудование с 25-летним сроком службы, разумно что контракты должны быть прямые и без посредников, считает он.

Дарья Андрианова