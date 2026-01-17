Мэр Новороссийска заявил о бездействии застройщика проблемного ЖК «Симфония»

В администрации Новороссийска обсудили вопросы восстановления прав дольщиков ЖК «Симфония». Совещание прошло днем накануне, 16 января, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Глава города Андрей Кравченко в пятницу встретился с участниками долевого строительства комплекса, чтобы обсудить ситуацию и возможные пути ее разрешения. Господин Кравченко отметил, что недовольство жителей обоснованно и требует принятия решительных мер.

«Ситуация требует от нас жестких мер. Сейчас ООО "СЗ «Квант" испытывает сложности с финансированием и не справляется с обязательствами. Перед Новым годом во время выезда лично увидел бездействие компании и отсутствие строителей на объекте. С тех пор ничего не поменялось», – сказал Андрей Кравченко.

