Глава Новороссийска поручил усилить работы по расчистке города от снега

В Новороссийске днем накануне на фоне обильного снегопада прошло заседание городского оперативного штаба под председательством главы города-героя Андрея Кравченко. Совещание состоялось в МБУ «Центр благоустройства», где мэр проверил ход работ по ликвидации последствий непогоды и заслушал доклады заместителей, руководителей профильных подразделений администрации и глав внутригородских районов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам господина Кравченко, массовых отключений электроэнергии в городе удалось избежать. В настоящее время шесть бригад НЭСК устраняют локальные аварийные заявки, в том числе ведутся работы на кабельной линии 10 кВ на проспекте Ленина. Юго-западные районы функционируют в штатном режиме, серьезных аварий не зафиксировано. В МУП «Водоканал города Новороссийска» сообщили, что в течение дня водоснабжение будет полностью восстановлено после возобновления электроснабжения насосной станции НСВ-3.

Службы экстренного реагирования продолжают работу в усиленном режиме. Спасатели выполнили 15 выездов, распилили около 60 упавших деревьев, откачали воду из подвалов и оказали помощь жительнице, не сумевшей самостоятельно добраться до медицинского учреждения. С ночи в расчистке федеральных и региональных трасс задействовано 90 единиц техники, включая силы МЧС и федеральных служб; приведено в нормативное состояние свыше тысячи километров дорожного полотна.

В работе общественного транспорта отмечаются сбои, интервалы движения увеличены. Коммунальные службы и управляющие компании вывели на уборку снега и обработку придомовых территорий более 350 сотрудников, расчисткой тротуаров занимаются специалисты муниципальных предприятий. К работам подключился и бизнес — в уборке прилегающих территорий участвуют более 1,2 тыс. работников почти 900 предприятий. Помощь оказывают также сотрудники образовательных и культурных учреждений, волонтеры и студенты.

Подводя итоги заседания, Андрей Кравченко поручил усилить расчистку городских общественных пространств и отметил работу водителей коммунальной техники, которые, по его словам, трудятся в круглосуточном режиме. Он подчеркнул важность координации всех служб и поблагодарил жителей и организации города за участие в ликвидации последствий снежной стихии.

Вячеслав Рыжков