На Кубани на 10-15% вырос спрос на новостройки

Покупательский спрос на первичное жилье в Краснодарском крае в 2025 году вырос на 10–15%, сообщил ТАСС основатель девелопера Bravo Аркадий Погосян. По его словам, оживление рынка связано со снижением ключевой ставки ЦБ РФ ниже 18% и открытием аэропортов в Краснодаре и Геленджике.

«После снижения ставки интерес к покупке недвижимости усилился, что позволило реализовать отложенный спрос. В сочетании с открытием аэропортов рост спроса составил 10–15%», — отметил Погосян.

Эксперт подчеркнул, что в 2025 году увеличилось и количество ипотечных сделок, в том числе по льготным программам: с июня доля таких продаж в крае держалась на уровне 88% и выше, сопоставимом с показателями начала 2024 года. Аналитика Объединенного кредитного бюро за октябрь показала выдачу 3,9 тыс. ипотек на сумму 18,6 млрд руб., что на 14% больше по количеству и на 17% по объему, чем месяцем ранее.

